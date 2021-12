La Roma ha perso due delle ultime tre partite di Serie A giocate di mercoledì (Di mercoledì 22 dicembre 2021) (1V), dopo avere trovato il successo in ciascuna delle precedenti nove; i giallorossi non pareggiano, in questo giorno della settimana, in campionato, dall’aprile 2019 (2-2, contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina). L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha segnato sei reti in questa Serie A (quattro delle quali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei: nel 2019/2020, quando chiuse a 15 con il Chelsea in Premier League. La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A contro la Roma e potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) (1V), dopo avere trovato il successo in ciascunaprecedenti nove; i giallorossi non pareggiano, in questo giorno della settimana, in campionato, dall’aprile 2019 (2-2, contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina). L’attaccante dellaTammy Abraham ha segnato sei reti in questaA (quattroquali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei: nel 2019/2020, quando chiuse a 15 con il Chelsea in Premier League. La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima partita diA contro lae potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza ...

