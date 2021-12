La rissa israelo-palestinese alla Camera vista da Ugo Volli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Shawan Jabarin e Samer Arbid. Questi due nomi a molti non dicono tanto. Eppure sono i rappresentanti di due associazioni palestinesi, Al-Haq e Addameer, entrambe in qualche modo riconducibili al Fronte popolare per la liberazione della Palestina. I due militanti palestinesi sono stati invitati, in particolare dpresidente del Comitato Diritto Umani di Montecitorio Laura Boldrini, come ospiti di un eventolunedì 20 dicembre. Gli esperti di diritti umani, si sono profusi in attacchi nemmeno troppo velati allo stato d’Israele, definendolo “un sistema di apartheid”, una potenza “occupante non ordinaria” e un “finto stato democratico”, fra le altre cose. Frasi che non sono passate inosservate all’ambasciata Israeliana in Italia che ha espresso la sua indignazione più assoluta. Specie perché Jabarin, ad esempio, è stato ...