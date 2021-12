La ricetta ' bolsonariana' di Meloni contro il Covid | ' Fermare l' immigrazione | il governo non capisce niente'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se c'è una parte politica che non può parlare di pandemia quella è la destra. Le ricette di Trump e Bolsonaro hanno dimostrato il loro fallimento. I governatori e sindaci trumpiani che negli Stati ...

Se c'è una parte politica che non può parlare di pandemia quella è la destra. Le ricette di Trump e Bolsonaro hanno dimostrato il loro fallimento. I governatori e sindaci trumpiani che negli Stati ...La capa di Fratelli d'Italia trova il modo di cavalcare la xenofobia anche quando non c'entra nulla. E tra l'altro smentita dalla Croce Rossa che ha detto che i rischi sono molto più alti se parliamo ...