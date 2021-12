La pazienza di Nonno Mario non è infinita (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per essere stata probabilmente la sua prima e ultima conferenza stampa di fine anno da presidente del Consiglio, non è mancata di leggerezza (la sostanza, nel caso di specie era scontata). Dal principio. Così alla prima domanda sul Colle Mario Draghi ha riso di gusto. “Lei è riuscita a chiedermi subito quello che tutti i suoi colleghi vogliono sapere”. Addio climax. Da quel momento ogni altra domanda sul tema ha rischiato di finire in burla. Oddio, un certo scoramento per la reiterazione sotto altre forme dell’“Allora, si candida al Quirinale?”, lo si poteva scorgere in suoi rapidi strizzar d’occhi o in ribattute fulminee tipo “Questo lo dice lei...” a chi esordiva dicendo che “quanto da lei detto, signor presidente, sembra confermare che siamo di fronte a una sua missione compiuta”. Ma in fondo tutto è finito bene, se un paio d’ore dopo un altro largo sorriso ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per essere stata probabilmente la sua prima e ultima conferenza stampa di fine anno da presidente del Consiglio, non è mancata di leggerezza (la sostanza, nel caso di specie era scontata). Dal principio. Così alla prima domanda sul ColleDraghi ha riso di gusto. “Lei è riuscita a chiedermi subito quello che tutti i suoi colleghi vogliono sapere”. Addio climax. Da quel momento ogni altra domanda sul tema ha rischiato di finire in burla. Oddio, un certo scoramento per la reiterazione sotto altre forme dell’“Allora, si candida al Quirinale?”, lo si poteva scorgere in suoi rapidi strizzar d’occhi o in ribattute fulminee tipo “Questo lo dice lei...” a chi esordiva dicendo che “quanto da lei detto, signor presidente, sembra confermare che siamo di fronte a una sua missione compiuta”. Ma in fondo tutto è finito bene, se un paio d’ore dopo un altro largo sorriso ha ...

Advertising

GioITA2 : RT @HuffPostItalia: La pazienza di Nonno Mario non è infinita - HuffPostItalia : La pazienza di Nonno Mario non è infinita - TessaTrisRose : ECCOCIIIIIIII (questo l'ho preso a Cagliari. Se è arrivato anche nel mio paese mio nonno me lo ha sicuramente preso… - sansfarallan : asintomatico e se ammazzo tuo nonno, 'piccolo pampino', che è mio padre, pazienza. Vuol dire che avrebbe dovuto far… - interlvderry : livello pazienza: sto per urlare contro mio nonno non scherzo -

Ultime Notizie dalla rete : pazienza Nonno Quando l'Italia scoprì il mondo ... "Generale Alexander, abbiate pazienza, che fra qualche mese venimo a liberavve" (p. 104). E le ... la storia di Guglielmo Oberdan che si intreccia a quella del nonno. Il mondo "borghese" proprio a ...

Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen: 'Avevo solo 23 anni, è stato avvilente' ... "Bar Stella" , il cui nome ha un significato particolare: era anche il nome del bar del nonno, che ... Rimuovere l'etichetta non è facile, richiede impegno, fatica e anche pazienza: "Le etichette ...

La pazienza di Nonno Mario non è infinita L'HuffPost La pazienza di Nonno Mario non è infinita Nella conferenza stampa di fine anno Draghi dispensa ironia e resiste, fino a un certo punto, ai reiterati assalti sul Colle ...

Gasparri al Quirinale, mio zio ipocondriaco e la collezione di nonno Per difendermi da questa civiltà intesa al successo, coltivo la pazienza cordiale e la volontà silenziosa, affinché la mia vita prosegua serrata, e si arricchisca senza sperperare nulla. E poiché la v ...

... "Generale Alexander, abbiate, che fra qualche mese venimo a liberavve" (p. 104). E le ... la storia di Guglielmo Oberdan che si intreccia a quella del. Il mondo "borghese" proprio a ...... "Bar Stella" , il cui nome ha un significato particolare: era anche il nome del bar del, che ... Rimuovere l'etichetta non è facile, richiede impegno, fatica e anche: "Le etichette ...Nella conferenza stampa di fine anno Draghi dispensa ironia e resiste, fino a un certo punto, ai reiterati assalti sul Colle ...Per difendermi da questa civiltà intesa al successo, coltivo la pazienza cordiale e la volontà silenziosa, affinché la mia vita prosegua serrata, e si arricchisca senza sperperare nulla. E poiché la v ...