La nazionale russa di hockey perde, nonostante la maglia dell'Urss (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non era la prima volta che la nazionale russa di hockey sul ghiaccio si presentava con la divisa con la scritta Cccp, Urss, Unione delle repubbliche socialiste sovietiche. Era già successo nel 2015. Lo scorso fine settimana è accaduta la stessa cosa, anche la squadra contro la quale veniva disputata la partita era la stessa, la Finlandia. La Russia ha spiegato che le maglie erano ispirate sull'uniforme degli anni Sessanta e la scelta di indossarle è stata dettata dalla volontà di commemorare il settantacinquesimo anniversario della prima medaglia d'oro olimpica di Mosca in questo sport. Ma il gusto retrò della Russia è stato interpretato in altro modo, anche perché proprio in questi giorni ricorrono i trent'anni della caduta dell'Unione sovietica e il Cremlino si ostina a definirla come la più grande catastrofe del Ventesimo secolo.

