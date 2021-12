“La moglie, la fidanzata, l’amante di un uomo”. Come è cambiata la definizione di donna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Puttana, cavalla, puledra, cagna”, questi sono i sinonimi utilizzati per descrivere e definire una donna. E no, non stiamo parlando di parole pronunciate senza consapevolezza, e per goliardia, da un gruppo di ragazzi adolescenti, ma di un dizionario che alla voce donna, fino a pochissimo tempo fa, ha scritto proprio questi termini. Che la differenza di genere passi anche per le parole, purtroppo, non è una novità. Ma se è vero che il nostro obiettivo è quello di cambiare le cose attraverso l’educazione e la conoscenza, è evidente che dobbiamo necessariamente estirpare tutti gli stereotipi che ci riguardo. Primo tra tutti quello che vede la donna Come un oggetto nelle mani dell’uomo. Sì perché nella definizione di woman sul prestigioso vocabolario redatto dalla Oxford University Press, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Puttana, cavalla, puledra, cagna”, questi sono i sinonimi utilizzati per descrivere e definire una. E no, non stiamo parlando di parole pronunciate senza consapevolezza, e per goliardia, da un gruppo di ragazzi adolescenti, ma di un dizionario che alla voce, fino a pochissimo tempo fa, ha scritto proprio questi termini. Che la differenza di genere passi anche per le parole, purtroppo, non è una novità. Ma se è vero che il nostro obiettivo è quello di cambiare le cose attraverso l’educazione e la conoscenza, è evidente che dobbiamo necessariamente estirpare tutti gli stereotipi che ci riguardo. Primo tra tutti quello che vede laun oggetto nelle mani dell’. Sì perché nelladi woman sul prestigioso vocabolario redatto dalla Oxford University Press, ...

