“La loro storia è finita”: terremoto al GF Vip, soffiata clamorosa sulla relazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gieffino viene lasciato in tronco dalla fidanzata ma ancora non lo sa: ecco cos’è successo nel dettaglio. I concorrenti del GF Vip (screenshot mediasetplay)Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni riguardo un concorrente della casa del GF Vip. Si tratta di Biagio D’Anelli, che dal 2019 aveva intrapreso una relazione con l’ex miss Silvana Curcio. Era stato proprio il gieffino a renderla pubblica, a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso.”È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato, sono felice e sono sereno”, aveva dichiarato. Nelle ultime settimane, però, Biagio si era avvicinato a Miriana Trevisan, condividendo con la donna alcuni atteggiamenti molto intimi che avevano fatto dubitare i telespettatori che tra i due ci fosse molto più che una semplice amicizia. A quanto pare, la fidanzata di Biagio non ha gradito le effusioni tra i due, arrivando a prendere ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gieffino viene lasciato in tronco dalla fidanzata ma ancora non lo sa: ecco cos’è successo nel dettaglio. I concorrenti del GF Vip (screenshot mediasetplay)Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni riguardo un concorrente della casa del GF Vip. Si tratta di Biagio D’Anelli, che dal 2019 aveva intrapreso unacon l’ex miss Silvana Curcio. Era stato proprio il gieffino a renderla pubblica, a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso.”È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato, sono felice e sono sereno”, aveva dichiarato. Nelle ultime settimane, però, Biagio si era avvicinato a Miriana Trevisan, condividendo con la donna alcuni atteggiamenti molto intimi che avevano fatto dubitare i telespettatori che tra i due ci fosse molto più che una semplice amicizia. A quanto pare, la fidanzata di Biagio non ha gradito le effusioni tra i due, arrivando a prendere ...

Advertising

Raiofficialnews : La storia di due voci inconfondibili e del loro incontro, raccontata da @pinostra e Massimiliano Pani ed arricchita… - conta2412 : RT @Massimi88055983: @Fabiobruno_bg @drsmoda @OrtigiaP È un lungo discorso e un lungo percorso. Il Vaticano non rappresenta da tempo la fed… - EnzoSor02621254 : RT @Ty_il_nano: Loro sono Fiorentino Ariccia e Filomena Dacia. Dopo essersi incontrati in gioventù si erano persi di vista. Ieri, all'hub v… - spartiato82 : Il governo italiano mediante il ministro Dadone stanzia ottocento mila euro per la celebrazione della storia del pa… - Ty_il_nano : Loro sono Fiorentino Ariccia e Filomena Dacia. Dopo essersi incontrati in gioventù si erano persi di vista. Ieri, a… -