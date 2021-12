La lingerie per le Feste? Shaping. Strategica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’intimo modellante diventa un alleato strategico avvicinandosi alle Feste di fine anno e per più di un motivo. Il periodo che precede di qualche giorno Natale e che si conclude a Capodanno è un susseguirsi continuo di pranzi e cene luculliane. Il tutto condito da abiti lunghi eleganti e party dress che non vediamo l’ora di sfoggiare. Combinare le due cose spesso richiede un asso nella manica. E questo è proprio la lingerie effetto Shaping. Ovvero quei pezzi da indossare sotto gli abiti che aiutano a scolpire la silhouette e a renderla più armonica. Concentrandosi principalmente su pancia, fianchi e gambe. Intimo modellante: marchi e tendenze Quello dell’intimo modellante al di là della solita lingerie di pizzo è un universo sconfinato, dove ogni pezzo è pensato per le esigenze di donne dalla diversa struttura fisica ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’intimo modellante diventa un alleato strategico avvicinandosi alledi fine anno e per più di un motivo. Il periodo che precede di qualche giorno Natale e che si conclude a Capodanno è un susseguirsi continuo di pranzi e cene luculliane. Il tutto condito da abiti lunghi eleganti e party dress che non vediamo l’ora di sfoggiare. Combinare le due cose spesso richiede un asso nella manica. E questo è proprio laeffetto. Ovvero quei pezzi da indossare sotto gli abiti che aiutano a scolpire la silhouette e a renderla più armonica. Concentrandosi principalmente su pancia, fianchi e gambe. Intimo modellante: marchi e tendenze Quello dell’intimo modellante al di là della solitadi pizzo è un universo sconfinato, dove ogni pezzo è pensato per le esigenze di donne dalla diversa struttura fisica ...

Ultime Notizie dalla rete : lingerie per Regali Natale last minute: idee e cosa comprare ... una bottiglia di vino in edizione speciale (e la consegna in 72H in tutta Italia) Masciarelli Related Story La lingerie più sensuale da regalare a Natale 2021 Per tutti gli amanti e le amanti del ...

Pizzi e trasparenze per le Feste Non mancano però proposte glamour e ricche di colore, per portare brio anche sotto i sofisticati look delle feste. Nella foto: Giulia Gaudino, Giulia ...

L'intimo modellante e lo shapewear da indossare a Capodanno 2022 Harper's Bazaar Italia Intimissimi Christmas collection: la magia del Natale è nella bellezza Completi di lingerie, ma anche pigiami, vestaglie, ciabattine: la collezione Natale di Intimissimi è un invito alla bellezza, in ogni sua forma e stile ...

Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, vittoria di carattere: 3-1 all’Asem Bari Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...

