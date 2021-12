“LA LEGGE DEL CUORE. STORIA DI ASSASSINI, VIGLIACCHI ED EROI” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) PRESENTATO IN ANTEPRIMA NAZIONALE A PALAZZO ALTIERI IL NUOVO LAVORO DI CLAUDIA CONTE E’ stato presentato in anteprima nazionale “La LEGGE del CUORE, STORIA di ASSASSINI, VIGLIACCHI ed EROI” il nuovo lavoro di Claudia Conte per Armando Curcio Editore, consigliato da Rai per il Sociale. Il romanzo, in libreria da oggi, uscirà in occasione dell’anniversario dei trent’anni (1992-2022) delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, in memoria dei due EROI Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia. L’evento di presentazione del libro, patrocinato dal Ministero della Cultura, si è svolto nella Sala del trono presso Palazzo Altieri, Banco BPM a Roma alla presenza di illustri personalità come il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, il Prefetto Francesco Messina ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) PRESENTATO IN ANTEPRIMA NAZIONALE A PALAZZO ALTIERI IL NUOVO LAVORO DI CLAUDIA CONTE E’ stato presentato in anteprima nazionale “Ladeldied” il nuovo lavoro di Claudia Conte per Armando Curcio Editore, consigliato da Rai per il Sociale. Il romanzo, in libreria da oggi, uscirà in occasione dell’anniversario dei trent’anni (1992-2022) delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, in memoria dei dueFalcone e Borsellino, uccisi dalla mafia. L’evento di presentazione del libro, patrocinato dal Ministero della Cultura, si è svolto nella Sala del trono presso Palazzo Altieri, Banco BPM a Roma alla presenza di illustri personalità come il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, il Prefetto Francesco Messina ...

