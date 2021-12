La Lega islamofoba e razzista | presidio a Milano contro una moschea

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lega islamofoba

Globalist.it

... numerosi, sorgono in diverse zone della città e che l'amministrazione continua a tollerare', spiegano Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano dellaSalvini Premier, Silvia Sardone, ...... numerosi, sorgono in diverse zone della città e che l'amministrazione continua a tollerare', spiegano Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano dellaSalvini Premier, Silvia Sardone, ...La Lega spiega: "Ribadiamo ancora una volta la ferma e assoluta contrarietà della Lega a nuove moschee sia in via Novara, sia in altri luoghi della città" ...