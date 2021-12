La Lazio ha segnato 75 gol in Serie A nel 2021, i numeri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Lazio ha segnato 75 gol in Serie A nel 2021, già superati i risultati ottenuti nei tre precedenti anni – solamente nel 2017 (85 reti) i biancocelesti hanno fatto meglio in un singolo anno solare nel massimo campionato. In caso di gol, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile diventerebbe il primo giocatore di questo campionato capace di andare a segno contro tutte e 20 le squadre attualmente in Serie A. Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista della Lazio che è andato in rete in più presenze di fila in Serie A è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015. Il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro la Lazio in ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laha75 gol inA nel, già superati i risultati ottenuti nei tre precedenti anni – solamente nel 2017 (85 reti) i biancocelesti hanno fatto meglio in un singolo anno solare nel massimo campionato. In caso di gol, l’attaccante dellaCiro Immobile diventerebbe il primo giocatore di questo campionato capace di andare a segno contro tutte e 20 le squadre attualmente inA. Mattia Zaccagni hanelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista dellache è andato in rete in più presenze di fila inA è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015. Il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro lain ...

