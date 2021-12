La Gazzetta sul rischio Covid: il Natale è un problema. Lo sono anche i pranzi organizzati dalle squadre? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri il dirigente Asl che si è espresso sulla situazione della Salernitana alle prese con il Covid ha parlato di mancanza di rigoroso rispetto delle regole all’interno del gruppo squadra. La Gazzetta dello Sport si chiede a cosa alludesse con questa frase. “A che cosa alludeva? Al pranzo della squadra poche ore dopo la partita con l’Inter? Se fosse così, sarebbe un riferimento preoccupante visto che tutte le squadre hanno predisposto alcuni momenti collettivi per gli auguri e i saluti natalizi”. Il Natale, scrive la rosea, è comunque un problema perché i giocatori nel periodo della sosta tornano a casa dalle loro famiglie, fuori dall’Italia. “Nel campionato italiano ci sono giocatori provenienti da tutti i continenti con le più disparate situazioni epidemiologiche. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri il dirigente Asl che si è espresso sulla situazione della Salernitana alle prese con ilha parlato di mancanza di rigoroso rispetto delle regole all’interno del gruppo squadra. Ladello Sport si chiede a cosa alludesse con questa frase. “A che cosa alludeva? Al pranzo della squadra poche ore dopo la partita con l’Inter? Se fosse così, sarebbe un riferimento preoccupante visto che tutte lehanno predisposto alcuni momenti collettivi per gli auguri e i saluti natalizi”. Il, scrive la rosea, è comunque unperché i giocatori nel periodo della sosta tornano a casaloro famiglie, fuori dall’Italia. “Nel campionato italiano cigiocatori provenienti da tutti i continenti con le più disparate situazioni epidemiologiche. Il ...

Advertising

Ettore_Rosato : PD vuole fare mobilitazione per #ddlzan già affossato con le sue mani. Curioso Letta lo rispolveri prima della camp… - Gazzetta_it : Nedved e Raiola a cena insieme a Torino: i nomi di mercato sul tavolo - MilanNewsit : La Gazzetta in prima pagina sul Milan: 'Gol cercasi' - napolista : La Gazzetta sul rischio Covid: il Natale è un problema. Lo sono anche i pranzi organizzati dalle squadre? La varia… - teobaratto90 : RT @Ettore_Rosato: PD vuole fare mobilitazione per #ddlzan già affossato con le sue mani. Curioso Letta lo rispolveri prima della campagna… -