La Gazzetta elogia la Serie A: «Solo 19 contagi Covid tra i calciatori quest’anno, la metà dei club non ha riscontrato casi positivi» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finora, l’Italia era resistita più degli altri Paesi europei alla nuova ondata Covid. Di conseguenza, anche le ripercussioni dell’epidemia sul campionato erano state tutto sommato contenute, specie in rapporto alla Premier League e al campionato tedesco. Negli ultimi giorni, però, il virus è tornato a far paura al calcio. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta. La quarta ondata del Covid è arrivata anche in Serie A anche se l’Italia, grazie all’imponente campagna di vaccinazione e al green pass, è riuscita a resistere più delle altre nazioni davanti all’aumento dei casi. Fino a pochi giorni fa non c’erano giocatori positivi nel massimo campionato, poi i casi della Salernitana e degli amici Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno fatto scattare l’allarme. In ogni caso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finora, l’Italia era resistita più degli altri Paesi europei alla nuova ondata. Di conseguenza, anche le ripercussioni dell’epidemia sul campionato erano state tutto sommato contenute, specie in rapporto alla Premier League e al campionato tedesco. Negli ultimi giorni, però, il virus è tornato a far paura al calcio. Ne parla l’edizione odierna della. La quarta ondata delè arrivata anche inA anche se l’Italia, grazie all’imponente campagna di vaccinazione e al green pass, è riuscita a resistere più delle altre nazioni davanti all’aumento dei. Fino a pochi giorni fa non c’erano giocatorinel massimo campionato, poi idella Salernitana e degli amici Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno fatto scattare l’allarme. In ogni caso ...

Advertising

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Spalletti bravo a non trovare alibi, il tecnico… - sportli26181512 : Inter, Mazzola: 'Convinsi Moratti a prendere Simoni. Aveva appena acquistato Ronaldo e in panchina voleva...': Inte… - sportli26181512 : Ferri: 'All'Inter c'era preoccupazione, ma sono rimaste due cose di Conte. E ne aggiungerei una terza con...': Inte… - sportli26181512 : Ferri non ha dubbi: “È l’Inter più bella degli ultimi vent’anni': Ferri non ha dubbi: “È l’Inter più bella degli ul… - napolista : La Gazzetta elogia il Napoli Basket terzo: “Se hai idee chiare, non servono tanti soldi” “Manca ancora qualcosa. U… -