“La forma dell’acqua” | il film da quattro Premi Oscar stasera su Rai 4

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La” è unscritto e diretto da Guillermo del Toro, uscito nelle sale nel 2017. Vincitore di numerosi, tra cui il Leone d’Oro come Miglioralla 64° Mostra del Cinema di Venezia; dell’come Migliore Miglior regista nel 2018, quest’opera ha immediatamente incontrato un forte consenso di critica e pubblico. “La”- La trama La vicenda è ambientata a Baltimora, nel Maryland, nel 1962. Siamo in clima di piena Guerra Fredda e la protagonista, Elisa, è una giovane donna sordomuta che lavora come addetta alle pulizie in un centro di studi spaziali governativo. Un giorno, in laboratorio viene portata una creatura oggetto di ricerca che è per metà uomo e per metà pesce. Attratta ed ...