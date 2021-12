La fine degli allevamenti di animali per le pellicce in Italia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La manovra prevede un divieto dal primo gennaio, e le strutture ancora attive dovranno cessare la propria attività entro sei mesi Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La manovra prevede un divieto dal primo gennaio, e le strutture ancora attive dovranno cessare la propria attività entro sei mesi

Advertising

elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - Radio3tweet : Per continuare a guardare il mondo con occhi nuovi, alla fine degli anni venti del secolo scorso Antonio Gramsci tr… - _Nico_Piro_ : #Afghanistan #17dicembre una delle vittime principali del collasso afghano è il giornalismo. Tra testate chiuse per… - HazeyJane3 : @OfficialTozzi Io mi batto per la fine dello sfruttamento degli animali nel mondo, a prescindere dall'uso che ne fa… - loapbd : RT @ilpost: La fine degli allevamenti di animali per le pellicce in Italia -