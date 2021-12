La Finanza a casa Inter per le plusvalenze (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'indagine dei pm milanesi ha portato alle acquisizioni in sede per esaminare i contratti: una decina di trattative per 100 milioni di MARIO CONSANI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'indagine dei pm milanesi ha portato alle acquisizioni in sede per esaminare i contratti: una decina di trattative per 100 milioni di MARIO CONSANI

Advertising

prai61 : RT @75_franz6: La guardia di finanza a casa dei natidopo per cercare i 100 milioni di mercato ventilati da Pistacchio. - robimaria : RT @Gobbacciavera1: La guardia di finanza in casa degli onestoni?? Bah .. li troveranno sono scudetti di cartone e documenti in prescrizion… - morini_mattia : @FrancescoOrdine Gli interisti….ocio che avete la finanza in casa… - misspiaze : @obamarti10_ Sto monitorando con particolare attenzione le ultime vicende in casa Inter con la finanza... - robertorodi76 : RT @Pinettagobba83: Interisti c'è la finanza in casa vostra oggi , offritegli il CAFFÈ mi raccomando!! -