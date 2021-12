La favola di Natale: dipendenti "donano" le ferie per permettere pensione a collega malato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Hanno donato le loro ore di ferie per far andare in pensione un collega che, a causa dell'aggravarsi di una malattia, avrebbe avuto grosse difficolta' a continuare a lavorare. E' accaduto nella ditta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Hanno donato le loro ore diper far andare inunche, a causa dell'aggravarsi di una malattia, avrebbe avuto grosse difficolta' a continuare a lavorare. E' accaduto nella ditta ...

Advertising

RossEleven : RT @lidiafera1975: Forse il Natale non si compra ai grandi magazzini. 'Vuoi vedere' pensò 'che il Natale è qualcosa di più?' Dal film: Il… - RetwittL : RT @lidiafera1975: Forse il Natale non si compra ai grandi magazzini. 'Vuoi vedere' pensò 'che il Natale è qualcosa di più?' Dal film: Il… - semprelibri : RT @lidiafera1975: Forse il Natale non si compra ai grandi magazzini. 'Vuoi vedere' pensò 'che il Natale è qualcosa di più?' Dal film: Il… - gighea : RT @lidiafera1975: Forse il Natale non si compra ai grandi magazzini. 'Vuoi vedere' pensò 'che il Natale è qualcosa di più?' Dal film: Il… - SalaLettura : RT @lidiafera1975: Forse il Natale non si compra ai grandi magazzini. 'Vuoi vedere' pensò 'che il Natale è qualcosa di più?' Dal film: Il… -