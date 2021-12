La disunità d’Italia che Mattarella non vede

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’improntitudine al potere non ha limite. Ha un bel coraggio il nostro presidentenel congedarsi dicendo “Vi lascio un Paese unito”. Davvero? Il Paese non è mai stato così frantumato e la colpa è proprio di chi lo spaccia per coeso: hanno fatto di tutto per rendere le famiglie divise, per eccitare tribù di fanatici da una parte e dall’altra della siringa miracolosa, hanno creato la demonizzazione degli scettici, alimentato le colate di odio nei social. Non si comunica più e la delazione è la regola, fomentata, consigliata dal governo. Due anni di comunicazione assassina, basata sul terrorismo, sull’isteria, hanno dato i loro frutti avvelenati: nell’incapacità di gestire la pandemia, il regime ha scelto di scaricare tutte le colpe sui cittadini provndo a dividerli per isolare i dissidenti e caricarli di ogni responsabilità. Finché i nodi ...