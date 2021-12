La conferenza stampa di Mario Draghi di oggi, in diretta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Draghi risponde alle domande sulla pandemia di Covid, le nuove misure allo studio, la manovra, l'elezione del nuovo presidente della Repubblica Leggi su corriere (Di mercoledì 22 dicembre 2021)risponde alle domande sulla pandemia di Covid, le nuove misure allo studio, la manovra, l'elezione del nuovo presidente della Repubblica

Advertising

elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - borghi_claudio : Conferenza stampa commissione David Rossi - acmilan : ??? Become a YouTube member to follow the #EmpoliMilan press conference, LIVE by 2pm ??? Abbonati al nostro canal… - FitelNazionale : RT @Corriere: ?? La conferenza stampa del premier Draghi in diretta video - La7tv : #coffeebreak Mario Draghi alla prima domanda dei giornalisti: 'Il governo ha creato le condizioni per il PNRR indip… -