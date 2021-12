La conferenza stampa di Mario Draghi di oggi, in diretta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Draghi risponde alle domande sulla pandemia di Covid, le nuove misure allo studio, la manovra, la scuola e l'elezione del nuovo presidente della Repubblica: «Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni» Leggi su corriere (Di mercoledì 22 dicembre 2021)risponde alle domande sulla pandemia di Covid, le nuove misure allo studio, la manovra, la scuola e l'elezione del nuovo presidente della Repubblica: «Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni»

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Siparietto alla conferenza stampa di Draghi. Un giornalista: 'Presidente posso fare fare la domanda in ingl… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa di fine anno del Presidente Draghi - elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - DeodatoRibeira : RT @alifeina_bag: Ci sono due paesi in cui i giornalisti applaudono il premier in conferenza stampa. Uno é la Corea. - cla_car81 : La conferenza stampa di #Draghi. E la bestemmia come unico commento possibile. -