La community di Raffaello | dalle porte ai portali | innovare per tradizione

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le premesse di quel che stiamo diventando c’erano già nel passato. Ce lo dice anche un artista simbolo del Rinascimento Mai nella storia come in questo momento, iniziato con molte incertezze e reticenze trent’anni fa, abbiamo assistito a uno sviluppo scientifico e tecnologico tanto rapido, tanto potente, infinitamente fluido. Il presente è la pagina nuova di un libro che ha noi come protagonisti. Se impariamo a leggerlo bene, possiamo ricavarne motivazione, consapevolezza, indicazioni sul come fare, sul come progettare e procedere. Se questo libro ha anche le figure, come dicono i bambini, non solo è più facile leggerlo, ma è anche più piacevole. E se si dice “piacere di conoscere”, è perché conoscere per noi umani è un grande, irrinunciabile piacere, nonostante tutta la fatica e l’impegno che richiede. Di questo tempo agitato, attivo e reattivo, travolgente e disorientante, ferito e ...