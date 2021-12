La Cattedrale di Populous, lo stadio di Milan e Inter: tutti i dettagli sulla nuova casa, il progetto [FOTO] (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Arriva la svolta per il futuro di Inter e Milan, è stato scelto il nuovo stadio che ospiterà le partite delle due squadre. FC Internazionale Milano e AC Milan hanno annunciato che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la Cattedrale”, è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo stadio di Milano. La delibera di pubblico Interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo stadio, la riconfigurazione dell’area dove attualmente sorge ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Arriva la svolta per il futuro di, è stato scelto il nuovoche ospiterà le partite delle due squadre. FCnazionaleo e AChanno annunciato che il concept presentato dallo studio, noto come “la”, è risultato essere ilprescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati iper definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovodio. La delibera di pubblicoesse emanata dal Comune dio lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo, la riconfigurazione dell’area dove attualmente sorge ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - NuovoStadioMI : “La Cattedrale” di @Populous sarà la nuova casa di @acmilan e @inter: un progetto d'eccellenza per Milano. Leggi il… - carlo_mari1 : RT @marifcinter: “La Cattedrale” di #Populous. Il nuovo stadio di #Inter e #Milan ha ufficialmente un volto. I club prevedono di esordire n… - NerazzurriMTL : RT @Inter: ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto prescelto pe… -