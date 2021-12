La Carta e “l’essenziale funzione familiare” della donna | chi e perché volle quella frase che ha contribuito a ‘svalutare’ il lavoro domestico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fare storia di genere non è sinonimo di fare storia delle donne. A partire dagli anni Settanta e in modo sempre più approfondito tra anni Ottanta e anni Novanta, molte studiose hanno articolato diverse riflessioni in merito. Un riferimento più esplicito alla categoria del genere si è affermato con la pubblicazione nel 1986 di un saggiostorica Joan W. Scott, Gender: a useful category for historical analysis, apparso per la prima volta tradotto in italiano sulla Rivista di storia contemporanea nel 1987. L’autrice utilizza il concetto di genere per riferirsi alla costruzione sociale dei sessi e delle relazioni tra i sessi; ai rapporti di potere che si creano e alle relative trasformazioni nei diversi periodi storici e contesti geopolitici. La prospettiva di genere può dunque permettere di leggere alcuni aspetticostruzione sociale del potere ...