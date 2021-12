La canzoncina per cui è stato massacrato? "Ascoltate il testo...": Matteo Bassetti si difende così, che imbarazzo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scoppia la polemica sui virologi canterini. Già, perché Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco si sono prestati a una peculiare esibizione canterina a Un giorno da pecora, l'irriverente programma di Radio Rai che ha convinto il tris di esperti in un battibaleno. Morale della favola, i tre sì sono esibiti sulle note natalizie di Sì, sì, sì, vax, creata ad-hoc. Un momento davvero surreale, bisogna ammetterlo. Come detto, ne è seguito un fiume di critiche. Per esempio sui giornali, Libero compreso, che si sono permessi di avanzare un qualche dubbio circa l'opportunità di questo eccesso di vanità da parte delle voci che abbiamo iniziato a conoscere al tempo del Covid. Eppoi le critiche dei colleghi, si pensi a Massimo Galli, tranchant a L'aria che tira: "Sono basito. Ma per piacere parliamo di cose serie", ha risposto a Myrta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scoppia la polemica sui virologi canterini. Già, perché, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco si sono prestati a una peculiare esibizione canterina a Un giorno da pecora, l'irriverente programma di Radio Rai che ha convinto il tris di esperti in un battibaleno. Morale della favola, i tre sì sono esibiti sulle note natalizie di Sì, sì, sì, vax, creata ad-hoc. Un momento davvero surreale, bisogna ammetterlo. Come detto, ne è seguito un fiume di critiche. Per esempio sui giornali, Libero compreso, che si sono permessi di avanzare un qualche dubbio circa l'opportunità di questo eccesso di vanità da parte delle voci che abbiamo iniziato a conoscere al tempo del Covid. Eppoi le critiche dei colleghi, si pensi a Massimo Galli, tranchant a L'aria che tira: "Sono basito. Ma per piacere parliamo di cose serie", ha risposto a Myrta ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: i contagi crescono molto ma no, non siamo tornati al punto di partenza; la famigerata canzoncina d… - Zummone : RT @francescocosta: Oggi su Morning: i contagi crescono molto ma no, non siamo tornati al punto di partenza; la famigerata canzoncina dei v… - MichelaRoi : RT @edgardogulotta: Che fanno insieme tre virologi? Un coretto virale. Bassetti, Crisanti e Pregliasco a reti unificate non solo per opinio… - anto19331445 : #sìsìvax ho amici/parenti nella sanità in 1a linea, conosco loro sacrifici e isolamento dalla famiglia,la professio… - K274863601 : RT @gallina_di: I tre porcellini -

Ultime Notizie dalla rete : canzoncina per Salvate il soldato Crisanti - Il Caffè di Massimo Gramellini di Massimo Gramellini - 22 dicembre 2021 Dei tre Re Mogi in camice bianco che stonano la canzoncina natalizia "Sì sì vax", l'imbucato è chiaramente il professor Crisanti . Dagli altri due, ... dove per ...

Se il virologo diventa ridicolo E cioè il convincimento dei tre tenori in camice bianco che la canzoncina natalizia jingle bells ... Ma per chi ci avete preso? Sono trucchetti che fallirebbero con un bambino di tre anni. A pensarci ...

La canzoncina dei virologi fa impazzire i social. La stoccata di Francesco Storace Il Tempo Iva Zanicchi a Le Iene: “Ero disperata, dicevano che dovevo cambiare mestiere” Il monologo di Iva Zanicchi nella sedicesima puntata de Le Iene è legato alla perseveranza nel mondo dell’arte: “Ero disperata, dicevano ...

“Le mie canzoni altrui” con Neri Marcorè Attore, comico, conduttore, cantante e doppiatore, Neri Marcorè è una delle figure più versatili dello spettacolo italiano grazie al suo innato talento di districarsi tra i più svariati ambienti, da q ...

di Massimo Gramellini - 22 dicembre 2021 Dei tre Re Mogi in camice bianco che stonano lanatalizia "Sì sì vax", l'imbucato è chiaramente il professor Crisanti . Dagli altri due, ... dove...E cioè il convincimento dei tre tenori in camice bianco che lanatalizia jingle bells ... Machi ci avete preso? Sono trucchetti che fallirebbero con un bambino di tre anni. A pensarci ...Il monologo di Iva Zanicchi nella sedicesima puntata de Le Iene è legato alla perseveranza nel mondo dell’arte: “Ero disperata, dicevano ...Attore, comico, conduttore, cantante e doppiatore, Neri Marcorè è una delle figure più versatili dello spettacolo italiano grazie al suo innato talento di districarsi tra i più svariati ambienti, da q ...