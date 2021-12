La candidatura c'è, la regia forse no (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell’avverbio “indipendentemente” c’è la chiave. La chiave della sostanziale candidatura di Mario Draghi al Quirinale, che nulla fa per nascondere la sua volontà, anzi si spinge fin dove è possibile per non violare i confini dell’irritualità, nell’abito di una conferenza stampa dove era il principale argomento, che il premier non ha affatto evitato, anzi. Anche il clima, l’atteggiamento, il finto sottrarsi, aggiungendo ad ogni risposta un dettaglio argomentativo racconta della costruzione di una eventualità. Ma l’avverbio è anche la chiave delle contraddizioni, tutte politiche, e dei rischi che reca con sé: “Il governo – dice – va avanti indipendentemente da chi ci sarà. È il Parlamento che decide la vita dei governi”. “Indipendentemente” c’è l’auspicio della continuità della legislatura, che rappresenta il presupposto dell’operazione. Il premier sa che deve evitare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell’avverbio “indipendentemente” c’è la chiave. La chiave della sostanzialedi Mario Draghi al Quirinale, che nulla fa per nascondere la sua volontà, anzi si spinge fin dove è possibile per non violare i confini dell’irritualità, nell’abito di una conferenza stampa dove era il principale argomento, che il premier non ha affatto evitato, anzi. Anche il clima, l’atteggiamento, il finto sottrarsi, aggiungendo ad ogni risposta un dettaglio argomentativo racconta della costruzione di una eventualità. Ma l’avverbio è anche la chiave delle contraddizioni, tutte politiche, e dei rischi che reca con sé: “Il governo – dice – va avanti indipendentemente da chi ci sarà. È il Parlamento che decide la vita dei governi”. “Indipendentemente” c’è l’auspicio della continuità della legislatura, che rappresenta il presupposto dell’operazione. Il premier sa che deve evitare ...

