La borsa Prada di Valentina Ferragni è un sogno (di mezzo inverno) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Shiny night“, scrive Valentina Ferragni su Instagram. E la sua notte è davvero brillante, illuminata com’è da una borsa di Prada semplicemente stupenda. L’influencer è apparsa in uno scatto con un outfit unico e perfetto per le feste, molto chic e luminoso. Protagonista indiscussa del look è la borsa di Prada, che cattura l’attenzione e fa innamorare. Si tratta di un pezzo della collezione Prada Holiday 2021: la maison co-diretta da Miuccia Prada e Raf Simons ha, infatti, realizzato – in occasione delle feste – una capsule speciale, denominatala A Midwinter’s Night Dream, un chiaro riferimento a il sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, rielaborato in versione invernale. Vi ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Shiny night“, scrivesu Instagram. E la sua notte è davvero brillante, illuminata com’è da unadisemplicemente stupenda. L’influencer è apparsa in uno scatto con un outfit unico e perfetto per le feste, molto chic e luminoso. Protagonista indiscussa del look è ladi, che cattura l’attenzione e fa innamorare. Si tratta di un pezzo della collezioneHoliday 2021: la maison co-diretta da Miucciae Raf Simons ha, infatti, realizzato – in occasione delle feste – una capsule speciale, denominatala A Midwinter’s Night Dream, un chiaro riferimento a ildi una notte di mezza estate di William Shakespeare, rielaborato in versione invernale. Vi ...

Advertising

Fiorell15408783 : @mattino5 @LandoSileoni Chi se la può permettere una borsa di Prada? Quella che sta parlando, Bernini e C. - andreastoolbox : Borsa Inverno 2021: Prada come Valentina Ferragni è tendenza ora - Sabina57269535 : RT @headandthoughts: “Pierpaolo non scherzare coi calzini con la pizza dove cazzo vuoi andare?” “Dove voglio andare? Ma vai a cagare Hai sb… - _melissa144 : quest’anno a natale mi voglio fare un auto-regalo, borsa louis vuitton (piccola classica) o prada (bianca)? - annacestmoi_ : RT @ggiuliazzali: Onestamente invidiosa della borsa di Prada che stanno regalando alle influencer in questi giorni -