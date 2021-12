Klonoa Phantasy Reverie: Bandai Namco ha rinnovato il trademark, nuovo gioco in arrivo? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bandai Namco ha depositato un trademark per Klonoa Phantasy Reverie, il che fa sperare in un nuovo gioco della serie platform Un marchio per “Klonoa Phantasy Reverie Series” è stato individuato nel Regno Unito, scatenando una serie voci su una nuova collezione rimasterizzata o un nuovo gioco. Sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Klonoa, con l’ultimo titolo lanciato nel 2008 per Wii (si trattava di un remake del primo gioco della serie). Da allora la saga è sparita dai radar, ma sembra che la stessa potrebbe presto fare un ritorno se si vuole credere ai rumor. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha depositato unper, il che fa sperare in undella serie platform Un marchio per “Series” è stato individuato nel Regno Unito, scatenando una serie voci su una nuova collezione rimasterizzata o un. Sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che abbiamo visto, con l’ultimo titolo lanciato nel 2008 per Wii (si trattava di un remake del primodella serie). Da allora la saga è sparita dai radar, ma sembra che la stessa potrebbe presto fare un ritorno se si vuole credere ai rumor. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle ...

Advertising

tuttoteKit : Klonoa Phantasy Reverie: Bandai Namco ha rinnovato il trademark, nuovo gioco in arrivo? #BandaiNamco… - GamingTalker : Klonoa Phantasy Reverie Series, marchio registrato in Canada ed Europa - Tech_Gaming_it : Bandai Namco registra il marchio 'Klonoa Phantasy Reverie Series in Europa' - AkibaGamers : BANDAI NAMCO ha registrato il trademark Klonoa Phantasy Reverie Series per Europa e Canada, aumentando i sospetti d… -