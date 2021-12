Katy Perry: Olivia Rodrigo e Fletcher la citano nei loro singoli, la sua reazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Katy Perry è ormai una popparola della vecchia scuola, navigata, affermata e di ispirazione. È capitato, infatti, che alcuni giovani artisti abbiano attinto dal suo repertorio per creare delle nuove hit. È il caso di Olivia Rodrigo che ha inserito un riferimento a Teenage Dream (uscito nel 2010) all’interno del brano Brutal (datato settembre 2021), quando canta: “Where’s my f*ckin’ teenage dream?”. O ancora Fletcher che ha usato direttamente il sample di I Kissed A Girl (uscita nel 2008) per il singolo Girls Girls Girls (di quest’anno). Intervistata da Out Magazine, Katy Perry – ormai moglie e mamma come una Pamela Prati qualsiasi – ha confessato di sentirsi vecchia e grata a riguardo. “Come mi sento? Vecchia! Onestamente mi sento vecchia! Ma anche grata che sono ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è ormai una popparola della vecchia scuola, navigata, affermata e di ispirazione. È capitato, infatti, che alcuni giovani artisti abbiano attinto dal suo repertorio per creare delle nuove hit. È il caso diche ha inserito un riferimento a Teenage Dream (uscito nel 2010) all’interno del brano Brutal (datato settembre 2021), quando canta: “Where’s my f*ckin’ teenage dream?”. O ancorache ha usato direttamente il sample di I Kissed A Girl (uscita nel 2008) per il singolo Girls Girls Girls (di quest’anno). Intervistata da Out Magazine,– ormai moglie e mamma come una Pamela Prati qualsiasi – ha confessato di sentirsi vecchia e grata a riguardo. “Come mi sento? Vecchia! Onestamente mi sento vecchia! Ma anche grata che sono ...

Advertising

RadioR101 : #R101News: #KatyPerry svela il suo nuovo singolo #WhenImGone in uscita il 29 dicembre - bringmebay : La ragazza sfigata nel video clip TGIF di Katy Perry #GFvip - micaelguerriero : RT @RadioR101: #R101News: #KatyPerry svela il suo nuovo singolo #WhenImGone in uscita il 29 dicembre - thegirlwhothin1 : Chained to the Rhythm è la migliore canzone di Katy Perry, ma voi non siete ancora pronti per questa conversazione - i99jimn : le canzoni di katy perry vecchie>>>> -