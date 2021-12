Katia Ricciarelli e la dimora sul Lago di Como | casa milionaria | Non potete perdervela

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La cantante lirica, protagonista del Grande Fratello Vip, vive in unada sogno suldi: l’abitazioneè sicuramente uno dei personaggi più amati ed influenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’artista per la prima volta ha scelto di mettersi in gioco in un reality, mostrando anche tutte le sue debolezze. In particolare, la soprano ha confessato di avere una relazione con una persona misteriosa al di fuori della, e pare che sia anche pronta a convolare a nozze. Ma se diconosciamo praticamente tutto riguardo la sua vita privata e la sua carriera, non in tanti conoscono dove vive la. Andiamo a scoprire la sua...