Kaspersky | il regalo di Natale perfetto per i bambini è nascosto nelle loro ricerche online di quest' autunno

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) (Adnkronos) - Milano, 22 dicembre 2021. Una nuova ricerca basata sulle statistiche anonime diSafe Kids ha rivelato quali sono stati i contenutia cui isi sono interessati di più durante l'2021. Guardando ai videogiochi sono Genshin Impact e Poppy Playtime i più ricercati dai, mentre per quanto riguarda i giocattoli lepreferenze sono state Barbie e LEGO. Lein ambito musicale hanno visto come protagonisti i Coldplay che dopo la collaborazione con il gruppo K-Pop BTS sono diventati popolari anche tra i più piccoli Ilè ormai alle porte ed è il momento di scegliere gli ultimi regali. I genitori possono trovare il dono più adatto per i propri figli studiando attentamente quali sono i ...

Al momento sono attive le promozioni natalizie e tutti i prodottisi trovano in offerta al 50% di sconto . In più, acquistando sul sito web ufficiale, potrai ricevere un BuonoAmazon.L'ultima offerta divi permetterà di mettere al sicuro i vostri dispositivi informatici ad un prezzo molto più vantaggioso, visto che, in occasione del Natale, la nota società di sicurezza ...Kaspersky lancia le offerte di Natale e offre un buono Amazon per tutti gli acquisti idonei, da utilizzare magari per i regali.L'ultima offerta di Kaspersky vi permetterà di acquistare uno dei migliori antivirus a metà prezzo e ricevere un buono Amazon.