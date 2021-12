Juventus Women | altra giocatrice positiva al Covid | il comunicato

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lahala positività di un’delladopo quelle annunciate ieri Laannuncia un’calciatriceal, dopo le sette dei giorni scorsi. Ecco ildella società bianconera:– «Football Club comunica che è emersa la positività al-19 della calciatrice Roberta Aprile che sta già osservando le norme previste., che ricomincerà la sua attività il 28 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo ...

...tornerà in campo il 9 gennaio in casa contro Cortefranca E' un bel finale di 2021 per la Como..., Milan, Fiorentina, Sampdoria, Inter. Al lotto manca solo di conoscere l'ultima ..., che ricomincerà la sua attività il 28 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie" ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che Roberta Aprile è risultata positiva al Covid: "Juventus Football Club comunica che è emersa ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Juventus ha comunicato la positività di un’altra giocatrice della Juventus Women dopo quelle annunciate ieri Roberta Aprile è positiva al Covid. Ad a ...