Juventus | slittano i rinnovi di Dybala e Cuadrado

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dovranno attendere ancora un po’ Pauloe Juanper siglare i tanto agognaticon la, squadra con cui entrambi sono in scadenza di contratto. La società bianconera infatti ha deciso di procedere con calma e attendere il 2022 per blindare i due giocatori, tutti e due imprescindibili per il progetto tattico di Massimiliano Allegri.

L'argentino, uscito per infortunio nella gara pareggiata dalla Juventus contro il Venezia, ha già raggiunto un accordo per allungare la sua permanenza in bianconero fino al 2026.