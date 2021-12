Juventus | rinnovo Dybala | ecco perché non arriva

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’anno sta per concludersi e lanon è riuscita ancora a rinnovare il contratto diil parere di un tifoso autorevole.(Getty Images)L’ultima partita, o meglio gli ultimi minuti, dicon la maglia dellaè stata al Penzo contro il Venezia. L’argentino è uscito dopo appena dodici minuti dall’inizio del match per un problema fisico che lo farà tornare a disposizione il prossimo trenta dicembre quando la squadra si ritroverà per iniziare a preparare la ripresa del campionato, in casa contro il Napoli. Assenza sempre pesante quella del dieci bianconero considerando le qualità di un giocatore capace di cambiare l’esito della partita in qualsiasi momento. Il sei gennaio, quando lagiocherà il primo match del nuovo anno, il ...

SkySport : Juventus-Dybala, accordo totale sul rinnovo di contratto: la firma prima di Natale #SkySport #Dybala #Juventus - Gazzetta_it : Dybala, è countdown rinnovo. Antun a Torino, a breve l'incontro con la Juve - capuanogio : ?? L'agente di #Dybala sbarcato a Torino per la firma sul rinnovo di contratto dell'argentino. C'è l'accordo su tut… - RidTheRock : ??”La strategia della #Juventus su #DeLigt è quella di proporre un rinnovo al 2025 e trattenerlo un altro anno.Vende… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Mancava solo il gol: tra 10 giorni può firmare altrove, Berna diventa una priorità -

della. Lo stesso che ieri, prima del match dei bianconeri vinto contro il Cagliari, ha parlato dei temi Dybala e De Ligt. Ildel primo non arriva mai, mentre per il secondo le parole ...Gli occhi del tecnico sono tutti per le sue due ex squadre, l'Inter e naturalmente lache ... a meno di unoggi poco praticabile per ragioni ...Bernardeschi in questa prima parte di stagione è il migliore della Juventus. Il giocatore di Carrara, dopo quattro anni di poche luci e molte ombre in bianconero, è diventato il valore aggiunto della ...L’anno sta per concludersi e la Juventus non è riuscita ancora a rinnovare il contratto di Dybala. Ecco il parere di un tifoso autorevole. Dybala (Getty Images) L’ultima partita, o meglio gli ultimi ...