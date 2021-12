Juventus, fai attenzione: cinque club vogliono Dybala (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Juventus deve risolvere il contratto di Dybala; situazione complicata visto i numerosi club che sono sulle tracce dell’argentino. Dybala (Getty Images)La pausa natalizia servirà alla Juventus a ricaricare le batterie dopo quattro mesi tanto intensi quanto complicati; la squadra di ritroverà, agli ordini di Allegri, il prossimo trenta dicembre per preparare il primo impegno del nuovo anno, contro il Napoli. Diverso il discorso per la società che non può permettersi troppe vacanze; la dirigenza bianconera, infatti, ha bisogno di rinforzare la rosa del tecnico in vista della seconda parte di stagione. Il mercato non riguarda solo acquisti e (eventuali) cessioni. Altro aspetto su cui lavorare è quello dei rinnovi; sul tavolo della società ci sono i contratti di Bernardeschi e Dybala con ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladeve risolvere il contratto di; situazione complicata visto i numerosiche sono sulle tracce dell’argentino.(Getty Images)La pausa natalizia servirà allaa ricaricare le batterie dopo quattro mesi tanto intensi quanto complicati; la squadra di ritroverà, agli ordini di Allegri, il prossimo trenta dicembre per preparare il primo impegno del nuovo anno, contro il Napoli. Diverso il discorso per la società che non può permettersi troppe vacanze; la dirigenza bianconera, infatti, ha bisogno di rinforzare la rosa del tecnico in vista della seconda parte di stagione. Il mercato non riguarda solo acquisti e (eventuali) cessioni. Altro aspetto su cui lavorare è quello dei rinnovi; sul tavolo della società ci sono i contratti di Bernardeschi econ ...

