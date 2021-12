Juventus | Bernardeschi show a dicembre | ora punta un premio personale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laha ritrovato Federicoche adessoanche unUn grandeper Federico. In una stagione in cui le prestazioni del numero 20 dellasi sono innalzate notevolmente l’ex Fiorentina ha inanellato una serie di prestazioni di grande spessore, tre assist e un gol nelle ultime cinque apparizioni in maglia bianconera. La Lega Serie A valuta la sua candidatura come giocatore del mese diche gli assegneranno quasi sicuramente i tifosi della Juve. Ora spetta a lui dare continuità e guadagnarsi ilpiù ambito, il rinnovo del contratto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU...

GiovaAlbanese : Gol di #Kean ?? E ancora una bella giocata di #Bernardeschi ? #JuveCagliari #Juventus - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuventusCagliari 2-0: un goal per tempo per archiviare la pratica Cagliari ?? ? @romeoagresti - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Cagliari 2-0, rete di Bernardeschi F. (JUV) - GiorgioCMascion : RT @OptaPaolo: 4 - Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni, Federico #Bernardeschi è stato il giocatore della #Juven… - angeloinitaly : RT @OptaPaolo: 4 - Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni, Federico #Bernardeschi è stato il giocatore della #Juven… -

Un assist per Kean, un gol per chiudere la partita.show ieri sera allo Stadium, con l'esterno della nazionale tornato ai livelli che avevano indotto laad acquistarlo dalla Fiorentina, scatenando una delle tante rivolte popolari ...A anno di fondazione 1897 allenatore Massimiliano Allegri stadio Allianz Stadium Leggi anche- Cagliari 2 - 0: Kean e, prosegue la rimonta bianconera- Malmö 1 - 0: ...Con un gol ed un assist Federico Bernardeschi si guadagna la palma di migliore in campo in Juventus-Cagliari per i colleghi di "Eurosport": voto 7,5 per Berna, che, finalmente, sembra ...La Juventus contro il Cagliari porta a casa i tre punti e chiude il 2021 con il sorriso. Promosso Bernardeschi, bocciato Alex Sandro ...