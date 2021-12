Juve Stabia-Fidelis Andria | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per la 20° giornata di campionato nel girone C diC. Reduce dalla pesante sconfitta esterna contro la Virtus Francavilla di Roberto Taurino, ladi Stefano Sottili, undicesima in classifica, apre i cancelli del Romeo Menti, per la 20° giornata di campionato (la prima del girone di ritorno) alla sconsolatadi Ciro Ginestra che, terzultima in graduatoria con appena 15 punti (a pari merito col Potenza), giunge in terra campana da un striscia di tre sconfitte consecutive. Visti i valori in campo è facile comprendere come i favori delpendano tutti verso i gialloblu ...