Justine Mattera la tuta bianca risalta il dettaglio intimo bollente (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Justine Mattera incantevole, la tuta bianca non nasconde il dettaglio: il corpo scolptio della showgirl ancora in primissimo piano. Il dettaglio non passa inosservato (Foto: Instagram).Grazie ai social, anche lei è tornata alla ribalta; stiamo parlando di Justine Mattera, una delle più amate showgirl in Italia degli ultimi trent’anni. Ex-cubista e modella, ha spopolato negli anni ’80 come cantante diventando uno dei volti dell’italo dance; da quel momento in poi, Justine non è più uscita dal cuore degli italiani. Oggi, a 50 anni compiuti lo scorso marzo, non soltanto sfoggia una bellezza mai sfiorita, ma anche un corpo da sogno da fare invidia alle nuove generazioni di influencer. Justine ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)incantevole, lanon nasconde il: il corpo scolptio della showgirl ancora in primissimo piano. Ilnon passa inosservato (Foto: Instagram).Grazie ai social, anche lei è tornata alla ribalta; stiamo parlando di, una delle più amate showgirl in Italia degli ultimi trent’anni. Ex-cubista e modella, ha spopolato negli anni ’80 come cantante diventando uno dei volti dell’italo dance; da quel momento in poi,non è più uscita dal cuore degli italiani. Oggi, a 50 anni compiuti lo scorso marzo, non soltanto sfoggia una bellezza mai sfiorita, ma anche un corpo da sogno da fare invidia alle nuove generazioni di influencer....

gdzingaro : RT @dea_channel: ??DANGER!!!?? video non adatto ai deboli di cuore??! la divina Justine Mattera ad uno shooting fotografico ?????????????????https:… - zazoomblog : Justine Mattera sotto il vestito niente trasparenze illegali: “La perfezione” – FOTO - #Justine #Mattera #sotto… - batcavernaporno : RT @dea_channel: ??DANGER!!!?? video non adatto ai deboli di cuore??! la divina Justine Mattera ad uno shooting fotografico ?????????????????https:… - PRossix : RT @dea_channel: ??DANGER!!!?? video non adatto ai deboli di cuore??! la divina Justine Mattera ad uno shooting fotografico ?????????????????https:… - fiumerosso1 : RT @dea_channel: ??DANGER!!!?? video non adatto ai deboli di cuore??! la divina Justine Mattera ad uno shooting fotografico ?????????????????https:… -