Jingle bells sì vax, i virologi tornano alla carica: l'ultima nota stonata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Errare è umano, perseverare decisamente diabolico. Se dunque un minimo di comprensione dopo la performance dei tre tenori virologi ("lo hanno incastrati", "non hanno pensato alle conseguenze") si poteva anche avere, quando invece rivendichi la scelta di esserti prestato ad uno spettacolo poco edificante, beh: allora il discorso cambia. Sapete di cosa parliamo: di quella canzoncina, interpretata da Fabrizio Pregliasco, Andrea Crisanti e Matteo Bassetti, in cui i tre "esperti" delle tv sui temi legati al coronavirus intonano una rivisitazione canore di Jingle bells. "Sì sì sì, sì sì sì vax vacciniamoci", presente? Ecco. Il video, realizzato da Un Giorno da Pecora ha fatto il giro dei social, è stato pubblicato da tutti i giornali, criticato da alcuni (come Vaia) e rilanciato senza commenti da altri. Noi abbiamo detto cosa ne pensiamo: ...

