Jessica Selassié a Riccanza | “Spendo 100 mila euro al mese”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)è approdata al Grande Fratello Vip con le sue sorelle a carico, ma se per Lulù e Clarissa questo è stato un vero e proprio debutto televisivo, perno. Nel 2017, infatti, la principessa maggiore ha preso parte alla seconda edizione diè un reality show di MTV (giunto alla quarta edizione e bloccato nel 2020 a causa del Covid) che ha lanciato nel mondo di MTV personaggi come Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ma quanto romanzo c’è nella verità raccontata resta ovviamente un mistero. Quando la principessa ha partecipato, ad esempio, ha confessato: “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò, molto più comodo l’autista“. Famoso anche l’episodio de “il brunch principesco” in cuiha chiesto ...