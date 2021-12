Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso: in ballo ci sono 85 milioni di dollari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ; novità in arrivo per l’amatissima coppia. Il ritorno di fiamma ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo. E ormai non si nascondono più: Ben Affleck e Jennifer Lopez non potrebbero essere più innamorati di ora. A venti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ; novità in arrivo per l’amatissima coppia. Il ritorno di fiamma ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo. E ormai non si nascondono più: Bennon potrebbero essere più innamorati di ora. A venti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

occhio_notizie : Serena Rossi dichiara: ''Mio figlio mi chiede sempre un fratellino'' #serenarossi - cletyun : ma perché hanno messo una playlist di jennifer lopez... ve lo giuro sono ore che ascolto solo lei ora mi viene qualcosa - alesidisattiva : E quando vedremo la Cele nel corpo di ballo di Jennifer Lopez allora cosa? #Amici21 - Ione23649050 : il 14 febbraio esce al cinema 'marry me' con Jennifer Lopez ora so cosa fare per San Valentino - ste_pax : @micheleleccese Ma lo sapete che all i want for christmas jennifer lopez l'ha scritta sul water?...sarà un natale tristissimo .. -