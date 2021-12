Jamal Khashoggi e la sorveglianza dello spyware Pegasus prima della sua morte

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) DelProject si parla da un po’ dal momento in cui ha fatto emergere come l’azienda israeliana NSO abbia preso di mira con lodigiornalisti, politici, attivisti e capi di stato in tutto il mondo lì dove gli equilibri sono più precari. Nella lista di nomi sorvegliati comparivano un totale di centottanta giornalisti delle testate più famose al mondo, da CNN passando per NYT e Bloomberg fino a Le Monde e El País. Tra questi, come emerge da una recente analisi, c’era anche il numero di telefono di Hanan Elatr, moglie di. Ecco che, allora, emerge un chiaro legame tra. LEGGI ANCHE >>> Renzi lancia il format dell’autointervista per parlare di Arabia ...