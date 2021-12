Iva Zanicchi, l’incidente che ha cambiato tutto: come sta adesso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Fra cinque settimane tornerà al Festival di Sanremo ed è carica Questo è un periodo pieno di impegni per Iva Zanicchi. Qualche settimana fa il suo show in prima serata su Canale 5, prossimamente il ritorno al Festival di Sanremo. Ma in mezzo doveva mettere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Fra cinque settimane tornerà al Festival di Sanremo ed è carica Questo è un periodo pieno di impegni per Iva. Qualche settimana fa il suo show in prima serata su Canale 5, prossimamente il ritorno al Festival di Sanremo. Ma in mezzo doveva mettere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

redazioneiene : 'Sono ancora qui e non ho intenzione di mollare finché con me ci sarà la mia voce' @iva_zanicchi ?? #leiene - fanpage : Il monologo di Iva Zanicchi a #Leiene: 'Ero disperata, mi dicevano di cambiare mestiere, ma sono ancora qui, non mo… - SanremoRai : ?? @iva_zanicchi con il brano “Voglio amarti” tra i Big di #Sanremo2022 - porcedddu : devo smetterla di andare in aula studio dopo aver bevuto cappuccini bollenti dopo che mangio in mensa senza pensare… - SoricettiSergio : @redazioneiene @iva_zanicchi Una delle più belle voci una gran donna -