Iva Zanicchi a Le Iene: "Dicevano che non potevo cantare, oggi sono ancora qui" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'ultima puntata del 2021 de Le Iene si è chiusa con la presenza di Iva Zanicchi. La cantante ha recuperato dopo un piccolo incidente domestico ed è stata protagonista del programma di Italia 1. Anche lei, come le altre donne che sono arrivate nello studio de Le Iene prima, ha deciso di salutare il pubblico con un monologo. La perseveranza è stata la parola chiave del discorso che Iva ha fatto a tutti i telespettatori di Italia 1, donne e uomini. La voglia di andare avanti e dimostrare, di credere nel proprio talento. E' quella che ha fatto si che Iva oggi, alla vigilia degli 82 anni, sia ancora una grande artista presente non solo in tv ma presto anche nel panorama musicale con una nuova canzone che porterà a Sanremo. Il monologo di Iva Zanicchi a Le

