Italia in preghiera: diretta TV dalla Cappella della Beata Vergine della Salve di Alessandria (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’importante iniziativa con la diretta settimanale della recita del Santo Rosario, questa volta sarà trasmessa da Alessandria. Un momento di preghiera che unisce l’Italia intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’appuntamento fa tappa questa sera in Piemonte, alla Cappella della Beata Vergine della Salve, Cattedrale di Alessandria. La preghiera incessante di ogni mercoledì. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’importante iniziativa con lasettimanalerecita del Santo Rosario, questa volta sarà trasmessa da. Un momento diche unisce l’intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’appuntamento fa tappa questa sera in Piemonte, alla, Cattedrale di. Laincessante di ogni mercoledì. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

