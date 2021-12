Israele verso la quarta dose nel tentativo di fermare l’ondata di contagi di Omicron (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Israele veleggia verso la quarta dose di vaccino nel tentativo di fermare la variante sudafricana Omicron che, tuttavia, secondo gli stessi medici sudafricani è sì più contagiosa delle precedenti ma meno letale. Israele potrebbe essere, dunque, il primo Paese al mondo ad offrire una quarta dose di vaccino anti Covid agli over 60, al personale medico e alle persone a rischio per proteggerle dalla Omicron. Il premier israeliano, Naftali Bennett, ha infatti accolto la raccomandazione arrivata da un panel di esperti sanitari ed ordinato alle autorità sanitarie di preparare una campagna per la distribuzione dei vaccini, scrive il quotidiano Times of Israel. Secondo la raccomandazioke della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)veleggialadi vaccino neldila variante sudafricanache, tuttavia, secondo gli stessi medici sudafricani è sì piùosa delle precedenti ma meno letale.potrebbe essere, dunque, il primo Paese al mondo ad offrire unadi vaccino anti Covid agli over 60, al personale medico e alle persone a rischio per proteggerle dalla. Il premier israeliano, Naftali Bennett, ha infatti accolto la raccomandazione arrivata da un panel di esperti sanitari ed ordinato alle autorità sanitarie di preparare una campagna per la distribuzione dei vaccini, scrive il quotidiano Times of Israel. Secondo la raccomandazioke della ...

