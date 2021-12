Iron Man 3: Kevin Feige spiega come mai Happy Hogan non è morto nel film (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che Happy Hogan di Jon Favreau, uno dei più cari amici di Tony Stark, in origine avrebbe dovuto essere ucciso in Iron Man 3. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, svela una curiosità mai venuta fuori su Iron Man 3. In origine Happy Hogan, caro amico di Tony Stark, non doveva sopravvivere nella trama, ma poi qualcosa è cambiato. A quanto pare, Jon Favreau, che in diversi film Marvel ha interpretato Happy Hogan, fece cambiare idea a tutti sul destino del personaggio in Iron Man 3. Ecco cosa ha detto Kevin Feige in merito durante la première di Spider-Man: No ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il presidente dei Marvel Studiosha confermato chedi Jon Favreau, uno dei più cari amici di Tony Stark, in origine avrebbe dovuto essere ucciso inMan 3., presidente dei Marvel Studios, svela una curiosità mai venuta fuori suMan 3. In origine, caro amico di Tony Stark, non doveva sopravvivere nella trama, ma poi qualcosa è cambiato. A quanto pare, Jon Favreau, che in diversiMarvel ha interpretato, fece cambiare idea a tutti sul destino del personaggio inMan 3. Ecco cosa ha dettoin merito durante la première di Spider-Man: No ...

