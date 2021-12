Irma Testa: “Il mio coming out? Dopo aver visto i senatori festeggiare per aver affossato il ddl Zan” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Venti giorni fa aveva deciso di abbattere quella cortina di fumo e rendere pubblica la propria omosessualità. Così Irma Testa – bronzo olimpico a Tokyo 2020 nel pugilato, il primo podio italiano di sempre in quella disciplina al femminile – si è raccontata in tutte le sue sfaccettature pubbliche e private. Un coming out che è sempre difficoltoso nel mondo dello sport, ma supportato da un evento accaduto solo qualche settimana prima. Perché questa decisione è arrivata Dopo aver visto quella sguaiata esultanza tra gli scranni del Senato, quando i parlamentari – con una frotta di franchi tiratori mai identificati – votarono quella tagliola che ha portato all’affossamento del ddl Zan. Urla da stadio immortalate in queste immagini affinché rimangano nella ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Venti giorni fa aveva deciso di abbattere quella cortina di fumo e rendere pubblica la propria omosessualità. Così– bronzo olimpico a Tokyo 2020 nel pugilato, il primo podio italiano di sempre in quella disciplina al femminile – si è raccontata in tutte le sue sfaccettature pubbliche e private. Unche è sempre difficoltoso nel mondo dello sport, ma supportato da un evento accaduto solo qualche settimana prima. Perché questa decisione è arrivataquella sguaiata esultanza tra gli scranni del Senato, quando i parlamentari – con una frotta di franchi tiratori mai identificati – votarono quella tagliola che ha portato all’affossamento del ddl Zan. Urla da stadio immortalate in queste immagini affinché rimangano nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Irma Testa Irma Testa: "Combatto per l'oro e per i diritti di tutti" Irma Testa volge al termine un 2021 indimenticabile? "Un anno che resterà per sempre nel mio cuore, per tanti motivi. Questo contenuto è riservato agli abbonati 0,25 alla settimana per tre mesi ...

Irma Testa: "Combatto per l'oro e per i diritti di tutti" La Repubblica Irma Testa: “Combatto per l’oro e per i diritti di tutti” L'atleta di Torre Annunziata, 24 anni, con il bronzo a Tokyo ha conquistato il primo podio olimpico di una pugile italiana. Ora sogna la vittoria a Parigi ...

