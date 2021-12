Ipotesi Super green pass nei luoghi di lavoro Ecco tutte le novità | domani la stretta di Natale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con 36mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, e la variante Omicron che apre «una fase nuova» della pandemia, va presa «ogni precauzione possibile» per fermare la corsa del virus. Il...

Estendere ilGreen pass nei luoghi di lavoro . È una delle misure che, secondo quanto si apprende da fonti ... L'sarebbe quella di escludere il tampone antigenico dagli strumenti che ...Ma sul tavolo c'è anche un'molto forte: estendere ilgreen pass a tutti i luoghi di lavoro per "recuperare" quei 2,3 milioni di italiani tra i 40 anni e l'età pensionabile che non sono ...Il Green Pass varrà sei mesi, ritorno massiccio allo smart working, si pensa alle mascherine Ffp2 per tutti i luoghi chiusi. L'Oms: "Nessun Paese può uscire dalla pandemia a colpi di booster, servono ...FIUME VENETO. Due insegnanti e il dirigente scolastico in attesa di vaccino anti Covid nell’istituto comprensivo Bagellardo a Fiume Veneto: hanno prenotato la dose in gennaio 2022 e il capo di istitut ...