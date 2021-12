Inter-Torino, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È l’ultima giornata del girone di andata e andrà in scena oggi a San Siro alle 18:30: è Inter–Torino. Le due squadre tornano in campo per il diciannovesimo turno di Serie A e chiuderanno la prima parte del loro campionato. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo undici risultati utili e cercano la settima vittoria consecutiva. I due larghi successi contro Cagliari e Salernitana hanno consacrato la squadra di Inzaghi come campione d’inverno. Il Torino sta invece affrontando un buon campionato, sebbene manchi ancora una certa continuità di risultati; l’ultima sfida ha visto i granata battere di misura il Verona con un gol di Pobega. Oggi le squadre faranno di tutto per portare a casa i tre punti e chiudere al meglio il girone di andata. Inter-Torino, probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È l’ultima giornata del girone di andata e andrà in scena oggi a San Siro alle 18:30: è. Le due squadre tornano in campo per il diciannovesimo turno diA e chiuderanno la prima parte del loro campionato. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo undici risultati utili e cercano la settima vittoria consecutiva. I due larghi successi contro Cagliari e Salernitana hanno consacrato la squadra di Inzaghi come campione d’inverno. Ilsta invece affrontando un buon campionato, sebbene manchi ancora una certa continuità di risultati; l’ultima sfida ha visto i granata battere di misura il Verona con un gol di Pobega. Oggi le squadre faranno di tutto per portare a casa i tre punti e chiudere al meglio il girone di andata....

