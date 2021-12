Inter-Torino, Juric: “Contro le grandi ci manca qualità” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ivan Juric nel post partita di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore del Torino Ivan Juric, al termine del match perso per 1 a 0 Contro l’Inter, e valevole per la diciannovesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa è emerso dal confronto negli spogliatoi? “Un po’ di resumé cercando di capire su cosa possiamo migliorare”. Quarta sconfitta di misura Contro le big del campionato. Dove bisogna migliorare? “Vuol dire che i nostri attaccanti Contro le grandi squadre fanno meno la differenza, a guardarla così. Un nuovo attaccante? No… La mia squadra è un po’ complessa da capire, bisogna fare le cose ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ivannel post partita di, match della diciannovesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore delIvan, al termine del match perso per 1 a 0l’, e valevole per la diciannovesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa è emerso dal confronto negli spogliatoi? “Un po’ di resumé cercando di capire su cosa possiamo migliorare”. Quarta sconfitta di misurale big del campionato. Dove bisogna migliorare? “Vuol dire che i nostri attaccantilesquadre fanno meno la differenza, a guardarla così. Un nuovo attaccante? No… La mia squadra è un po’ complessa da capire, bisogna fare le cose ...

